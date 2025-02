As Finais Mundiais da Clash Royale League retornam de 3 a 5 de Dezembro!

Os melhores jogadores vão competir pelo título de Campeão Mundial CRL e por uma parte do prêmio de 1.020.000$!

Todos os meses, desde Fevereiro, os 1000 melhores jogadores em cada Corrida de Troféus foram convidados a competir na Qualificatória Mensal da Clash Royale League. O Top 8 de cada qualificatória competiu em uma Final Mensal para subir na Tabela de Ranking de Líderes Competitivos de toda a temporada.

Depois do encerramento da Final Mensal de Setembro, do passado fim-de-semana, os 24 melhores jogadores da tabela de classificação avançaram direto para as Finais Mundiais da Clash Royale League. Já os jogadores nas posições entre 25-56 acabam passando para a Qualificatória de Última Chance competindo pelas 8 vagas finais para as Finais Mundiais!

A Qualificatória de Última Chance será transmitida no canal de YouTube Clash Royale Esports nos canais Twitch de 30 a 31 de Outubro às 11h BRT. Não perca e descubra quem vai chegar nas Finais Mundiais!

Se certifique que está seguindo o EsportsRoyaleBR no Twitter e Instagram, e verifique a aba Esports para se manter atualizado com as últimas notícias da CRL!





Nos vemos na Arena das Finais Mundiais a 3 de Dezembro!

Equipe do Clash Royale