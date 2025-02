De 27 Milhões de participantes, restaram 16 mas só um chegou ao topo.

Vindo do México, Sergio Ramos veio a Londres só com um objetivo em mente… ser o campeão mundial de 2017 de Clash Royale! Não foi fácil mas estes 2 decks de Sergio Ramos transformaram-no no Campeão!

Deck #1

Se gosta de usar Golem, Fornalha e Veneno este é o Deck para si - Veja como sergioramos:) o usou!