Com o título de 'O Rei da CRL Ásia', a equipe PONOS Sports vai para Tóquio na esperança de dominar o resto do mundo usando uma equipe versátil e experiente. Com jogadores como Mikan Bouya e Fuchi do seu lado, as outras regiões precisam realmente de traçar estratégias sobre como enfrentar a equipe PONOS Sports de todos os ângulos possíveis.

Jogador Pro e criador de conteúdo - Mikan Bouya: é especialista em dominação 2x2 e eliminação de Rei da Mesa (KOH).