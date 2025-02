O ESWC PGW Clash Royale Finale começará com uma série round robin* de 8 grupos de 6 jogadores. Será jogado na quinta-feira, 2 de novembro e sexta-feira, 3 de novembro, na área ESWC Clash Royale.

Os dois primeiros jogadores de cada grupo serão qualificados para o “Winners Bracket” enquanto os jogadores que se classificarem em 3º e 4º de cada grupo serão qualificados para o “Losers Bracket” na dupla eliminação. Os jogadores que fiquem colocados em 5º e 6º de cada grupo serão eliminados do torneio.

Todas as partidas do round robin até à fase de dupla eliminação serão jogadas no formato à melhor de 5.



Os grupos já estão disponíveis com os 46 jogadores já conhecidos - veja aqui



Horário do Torneio (horas francesas)

Grupo 1 a 4 - Quinta-Feira, 2 de Novembro

Check-in às 9:30 am na ESWC



Batalhas da fase Robin: 10:30 am até as 6 pm



Grupo 5 a 8 - Sexta-Feira, 3 Novembro

Check-in às 9:00 am na ESWC



Batalhas da fase Robin: 9:30 am até as 6 pm



Fase eliminação, 4 de Novembro.

Check-in às 9:00 am na ESWC

Batalhas da fase Robin: 9:00 am até as 6 pm

Veja toda a informação sobre o ESWC Clash Royale aqui (em inglês)

Vemo-nos na Arena!

* Round Robin - Fase em que cada jogador joga contra todos os outros jogadores ao contrário de uma fase de eliminação.