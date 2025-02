A pontuação no Fantasy Royale varia de acordo com o número de coroas que os jogadores da CRL ganharem durante as Finais Mundiais no dia 1º de dezembro. Se a sua equipe no Fantasy Royale conseguir a maior pontuação de coroas, você ganhará uma parte do prêmio de 1 milhão de gemas, que será dividido igualmente entre todos os jogadores com a maior pontuação.