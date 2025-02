No dia 3 de Dezembro de 2017, os melhores jogadores do Clash Royale do mundo - da América do Norte, Asia, América Latina, Europa e mais - vão fazer história.

De 27 milhões de participantes, apenas 16 restam… e só UM pode usar a COROA DOURADA!

Quem vai trazer para casa os $150,000 e ser o primeiro Campeão Mundial de Clash Royale?

Veja dia 3 de Dezembro às 8:00 da manhã BRT!

Aqui estão os finalistas:

América do Norte