A Final Mundial da Clash Royale League começa no dia 3 de Dezembro, e não vemos a hora que ela comece!

Os 32 melhores Jogadores profissionais do mundo vão competir usando a mais nova atualização, que inclui os Campeões, no Nível do Rei 11. A primeira rodada do torneio será em eliminação simples, e os 16 jogadores vencedores seguirão para uma tabela de eliminação dupla.



A tabela está montada, e um destes 32 será o grande campeão: