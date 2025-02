Final Mundial do Crown Championship

Um jogador será coroado como o melhor jogador de Clash Royale do mundo!

Não perca as batalhas entre Adrian Piedra, os vencedores das outras regiões e outros finalistas pelo titulo do Melhor do Mundo na Final do Crown Championship no dia 3 de Dezembro em Londres!

Compre o seu ingresso já!

Ainda há ingressos com mercadoria exclusiva!

Vemo-nos na Arena da GRANDE FINAL,

Equipe de Clash Royale