Info WCG 2019 Xi'an

O WCG é considerado um dos primeiros e maiores eventos de esports do planeta. Conhecido por sediar alguns dos ambientes mais competitivos de vários jogos, o WCG se orgulha este ano de sediar duas rotas competitivas para o Clash Royale:



1) Participação Aberta



Qualquer jogador, amador ou profissional, pode participar desta competição global (observe: os jogadores da CRL não podem competir neste segmento porque… leia #2). Mais informações sobre qualificadores e logística virão em breve... fique ligado.



*Dica: quer se qualificar? Comece a praticar para um determinado desafio no jogo...



2) Competição Nacional



As três principais equipes da CRL da temporada de primavera de cada região (CRL Oeste, CRL Ásia e CRL China) se unirão como uma equipe para representar sua região na Grande final. Após várias rodadas, 2 equipes irão para as finais... e apenas uma região será coroada como a melhor do mundo.



Mais detalhes sobre os torneios da WCG no Clash Royale estarão disponíveis em breve: aqui



Quando

18 a 21 de julho de 2019

Onde

Centro Internacional de Conferências Qujiang

Xi'an, China

Esperamos que você esteja tão entusiasmado como nós, este é um evento como nenhum outro!



Vejo você na Arena WCG Xi'an,

Equipe Clash Royale