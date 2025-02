O que acontece quando todas as defesas do barco são destruídas?

Seu barco do clã ainda estará funcionando e continuará avançando no Rio, mas as Defesas do Barco destruídas não gerarão mais pontos de movimento.



É preciso cruzar a linha de chegada para ganhar um baú?

Não! Os baús são entregues no final da semana e dependem da posição do seu Barco do Clã no Rio.



O que acontece durante a última semana?

O Coliseu ainda está aqui! Durante a última semana, você lutará diretamente no Coliseu sem ter que completar a corrida.



Te vejo no Rio!