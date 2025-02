Nova jogabilidade



Esta é a a atualização mais importante e mais empolgante. Não vemos a hora de mostrar para vocês, mas temos que esperar um pouco antes de revelar mais informações.



Já podemos adiantar que vamos adicionar mais uma camada de complexidade no Clash Royale com novos poderes para as suas Cartas preferidas.



Essa nossa jogabilidade virá lado a lado do novo Nível de Cartas (15) e entrará em vigor para todas as Cartas já no lançamento.