Bruxa: gera 3 esqueletos ao ser destruída.

Para que a mecânica das duas bruxas fique mais parecida, agora a Bruxa gera 3 esqueletos ao ser destruída. Essa melhoria à bruxa que estava mais fraca dá uma compensação quando ela sai de jogo!



Máquina Voadora: alteração da velocidade de ataque (de 1s para 1,1s).



A Máquina Voadora sempre foi uma das cartas com maior taxa de vitória, por ser capaz de voar livremente na maior parte do tempo. Com a melhoria do Bárbaro no mês passado, o deck de Isca com Bola de Fogo ficou forte, como era a intenção, mas isso levou a Máquina Voadora um pouco acima dos 60% de vitória. Portanto, vamos deixar seu ataque levemente mais lento para que ela fique mais equilibrada com as demais cartas desse deck.



Domadora de Carneiro: alteração na paralisação da boleadeira (de 100% para 85%).



A boleadeira da Domadora de Carneiro pode ser muito frustrante para quem é atingido por ela, parecendo até ser um bug do jogo ou paralisia total. Queremos reduzir o uso repetitivo de elementos de desaceleração e paralisia contra cartas como o Corredor. Por isso, a boleadeira da Domadora de Carneiro vai reduzir muito o movimento das tropas inimigas, mas não pará-las por completo.



Esqueleto Gigante: primeiro ataque mais rápido (de 0,5s para 0,3s) e aumento de massa (de 15 para 18), ficando mais difícil de mover/empurrar.



O Esqueleto Gigante precisa de algumas melhorias para facilitar a vida. Estamos satisfeitos com o seu dano e a quantidade de pontos de vida, mas um primeiro ataque mais rápido o ajudaria a se aproximar da torre, principalmente contra pequenos ataques em quantidade, como os Esqueletos, que custam só 1 unidade de elixir. Pensando no seu uso na defesa, o aumento na massa permite que ele se segure melhor contra Gigantes inimigos. Ele tem ossos largos e não será empurrado tão facilmente.



Bandida: -4% de pontos de vida.



A Bandida continua sendo uma das cartas de uso duplo mais fortes do jogo, normalmente chegando à torre com um pouquinho de pontos de vida restantes. Por custar apenas 3 unidades de elixir, ela rouba os holofotes de outras cartas de luta corpo a corpo, então reduziremos um pouco os pontos de vida dela.



Cabana de Goblins: alteração na taxa de geração (de 4,75s para 4,5s).



A popularidade do Lava Hound vem crescendo, e uma das melhores construções para abater uma tropa aérea lenta ficou para escanteio. Aumentar o número de Goblins Lanceiros de 11 para 12 faz com que a Cabana de Goblins seja uma carta ainda mais formidável contra decks de Lava Hound e outras investidas duras na queda.