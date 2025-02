Estamos escrevendo este post para que você saiba o que faremos sobre as recentes mudanças do Executor e Bruxa, as razões pelas quais as fizemos em primeiro lugar e como equilibraremos as cartas no futuro.



Este post é bastante longo, então aqui está um resumo:



Percebemos que as mudanças recentes no Executor e Bruxa foram as mudanças erradas a serem feitas, e cometemos um erro.



Estamos revertendo o Executor para seus atributos originais e adicionando Dano em Área de volta à Bruxa, juntamente com outras alterações, para que ela ainda mantenha o papel original que ocupava em seus decks.



Abaixo queríamos escrever uma resposta mais aberta às mudanças recentes e nosso raciocínio por trás das mudanças recentes de design/mudanças para equilibrar o jogo em geral.