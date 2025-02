CLASH ROYALE com GOOGLE PLAY GAMES NO PC

Lançamos Clash Royale no PC com o Google Play Games! Pela primeiríssima vez, os jogos da Supercell também estarão disponíveis no PC.

Pode se empolgar, pois você vai jogar Clash Royale de um jeito totalmente novo! 💪

Tela maior, experiência imersiva

Mouse e teclado para controlar melhor

Sincronia perfeita entre celular e PC

Excelente para streamings

Quer experimentar? 👇

No seu PC, baixe Clash Royale no Google Play Games!