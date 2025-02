Poderia falar um pouco sobre você?



- Oi, pessoal! Sou o Lucas, tenho 23 anos e moro no Brasil.

Agradeço a todos que apoiaram o meu emote e estou muito feliz que vocês gostaram da minha ideia.



Qual é a sua experiência em design?



- Estudo design há vários anos e publico alguns dos meus trabalhos nas redes sociais.



X é a plataforma que mais uso. É nela que faço arte de fã e vários desenhos.



Como surgiu a ideia para fazer o emote?



- A ideia surgiu depois de vários esboços que eu fiz. Pensei em algo que pudesse ser usado em vários momentos no jogo e que se destacasse entre os demais emotes por ser exclusivo.



Qual é a sua carta preferida em Clash Royale?



- Jogo Clash Royale há sete anos, e uma das minhas cartas preferidas é a Bruxa!

Sempre gostei de tropas sombrias que invocam hordas.



O que você gostaria de ver na campanha do Supercell Make?



- Estou animado para a próxima campanha do Supercell Make.

Seria incrível criar uma bandeira de guerra ou uma nova tropa para o jogo.



Muito obrigado pelo carinho de todos e pela equipe do Supercell Make por essa imensa oportunidade.



Sou o LordFink e espero vocês na arena!