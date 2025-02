A CRL contará com várias mudanças em 2021, começando pela participação direta da equipe da Supercell na liga. A nova equipe terá membros do time de desenvolvedores do Clash Royale, o que significa uma grande vitória para a CRL a longo prazo!



Isso quer dizer que, a liga acompanhará o desenvolvimento do jogo ainda mais de perto, o que possivelmente resultará em mais recursos no jogo para a implementação da liga. Talvez você reconheça alguns dos desenvolvedores que trabalharão com a CRL em 2021: Seth e Drew!



Claro que haverá outras pessoas na equipe com eles. Desejamos boa sorte e agradecemos aos encarregados pela CRL 2018-2020!  ❤️



Uma nova equipe, que legal! E quais são as outras mudanças?

Em 2021, a Clash Royale League voltará às suas origens e será uma competição individual no formato 1x1.

Todos os jogadores do mundo estão convidados a jogar e a conferir a Clash Royale League.

Os 1000 melhores jogadores na classificação global podem se classificar a cada mês!



A premiação total de 2021 será de mais de US$ 1,6 milhão!

Nosso objetivo é criar uma experiência de e-Sports o mais parecida possível ao que os jogadores têm no Clash Royale, além de abrir um caminho para que eles joguem em nível competitivo.

Ao abrir as classificatórias para os 1000 melhores jogadores de cada temporada, esperamos criar um espaço em que TODOS os jogadores, onde quer que estejam, possam competir em Clash Royale de mais alto nível. 2021 é o ano da habilidade: se você tiver, nada poderá impedir que você se torne o campeão mundial!



Apresentamos os DUELOS ! Um novo formato melhor de 3 que desafiará os jogadores a dominarem vários decks para serem campeões. Esse é um formato mais familiar aos jogadores acostumados ao Clash Royale.



Também daremos mais apoio do que nunca para torneios organizados por terceiros, permitindo inclusive que jogadores da CRL também participem deles!



QUANDO COMEÇA?

No dia 4 de janeiro de 2021, a nova Clash Royale League vai começar!

Jogadores vão competir por troféus durante esse desafio da temporada, e os 1000 melhores jogadores na classificação global participarão da classificatória em fevereiro.

Jogadores classificados receberão uma mensagem da nossa equipe dentro do próprio jogo.



A CRL 2021 terá 8 temporadas, cada uma delas composta da classificatória da classificação global, classificatória mensal e final mensal transmitida.



Fique de olho em mais detalhes em janeiro de 2021.



CLASSIFICATÓRIAS MENSAIS

Nas classificatórias mensais, os 32 melhores jogadores receberão prêmios em dinheiro (mais detalhes abaixo).

A classificação global acompanhará a pontuação acumulada em todos os eventos ao longo do ano.

Os 24 jogadores com maior pontuação no final de setembro estarão classificados para a final mundial da Clash Royale League 2021.



Em outubro, acontecerá a CLASSIFICATÓRIA FINAL, que permitirá que jogadores na sequência da classificação global batalhem por uma das 8 vagas restantes na final mundial.



Na final mundial da CRL 2021, 32 jogadores vão competir pelo título de campeão mundial e por uma parte do prêmio de US$ 1 milhão.



DIVISÃO DO PRÊMIO

CLASSIFICATÓRIA MENSAL

17º - 32º: US$ 1.000



9º - 16º: US$ 1.500



7º e 8º: US$ 2.000



5º e 6º: US$ 3.000



4º: US$ 4.000



3º: US$ 6.000



2º: US$ 10.000



1º: US$ 20.000



FINAL MUNDIAL DA CLASH ROYALE LEAGUE 2021

17º - 32º: US$ 15.000



9º - 16º: US$ 25.000 5º - 8º: US$ 35.000



3º e 4º: US$ 70.000



2º: US$ 100.000



1º: US$ 200.000



* As premiações estão sujeitas a alterações até a publicação do livro de regras da Clash Royale League 2021.