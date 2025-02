Todas as ligas (do Desafiante I ao Maior Campeão) usarão o modo Megaestratégia em vez das batalhas normais de 1x1.

Todos os níveis de Cartas e a potência da Torre serão limitados a 11, em todas as ligas.

O limite de Nível de Cartas significa que suas Cartas acima do Nível 11 serão jogadas no Nível 11, enquanto suas cartas abaixo do Nível 11 manterão seu nível atual.

O número de degraus na Rota das Lendas será reduzido de 93 para 76.