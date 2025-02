Qualquer jogador que completar o desafio das 20 vitórias estará classificado para o campeonato mundial da No Tilt e poderá competir em várias etapas de grupo para determinar o MELHOR jogador de Clash Royale!

Depois que o desafio das 20 vitórias for completado e as verificações de jogo limpo forem finalizadas, entraremos em contato com os jogadores classificados por mensagens no Clash Royale com mais informações;