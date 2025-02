Recentemente, nós tivemos um Desafio chamado Decks de Arquétipo e foi tão bem recebido que decidimos torná-lo num modo de jogo na Batalha de Guerra de Clãs!

Imaginámos a, agora renomeada, Batalha de Decks Clássicos, como uma maneira de mostrar aos jogadores o poder de cada estratégia no jogo. Muitas cartas exigem um deck inteiro construído em torno delas, essas cartas são chamadas de "condições de vitória". Escolhemos as 12 condições de vitória mais amadas no jogo e criámos os decks para as fazer funcionar.

Esses baralhos foram projetados para serem muito lineares, focados na execução de uma única estratégia, o mais claramente possível. Cada baralho não tem mais do que 2 cartas lendárias, por isso, quando ganhar uma lendária, tem uma receita clara para a vitória - use um deck clássico como ponto de partida!

Nós achamos que a Batalha de Decks Clássicos é uma ótima maneira para os novos jogadores jogarem nas Guerras de Clãs no nível 8 e provarem o seu valor, enquanto aprendem sobre todas as estratégias que o Clash Royale tem para oferecer!

Estamos empolgados em adicionar esse modo às Guerras de Clãs, porque será a primeira vez que os jogadores terão SEMPRE uma batalha de níveis de torneio disponível. A partir da atualização de junho, suas opções de dias de coleta serão: