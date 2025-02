Está na hora da Fúria!

A arena inteira fica sobre o efeito do Feitiço de Fúria de 13 a 16 de Julho no Desafio da Fúria! Todas as cartas jogadas na Arena vão ficar sobre o efeito do Feitiço de Fúria.

Nota: Sobre o efeito da Fúria, a movimentação e velocidade do impacto das tropas é aumentado. Construções atacam e geram tropas mais depressa!