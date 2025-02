Vai encontrar Fichas de Troca em Prêmios de Guerra (a nova recompensa das Guerras de Clã), Desafios Especiais e na Loja.



É necessário ter uma Ficha de Troca para iniciar uma troca, mas não para aceitar uma.



Se começar uma troca e depois cancelar a mesma, ou seja ela cancelada por que razão for, você recebe a sua Ficha de Troca de volta! As Fichas de Troca só são consumidas quando a troca é feita com sucesso.



Veja o último episódio da TV Royale para toda a informação!