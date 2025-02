La LPL Clash Royale World Tour 2023 accueillera les fans d'esport mobile du monde entier, depuis l'Amérique (NA & LATAM), l'EMEA (Europe & MENA), l'APAC Nord (Japon & Corée du Sud) et du Sud (OCE & SEA), afin de s'affronter dans une compétition d'une cagnotte de 25,000$.



La cagnotte sera partagée entre les tournois des deux divisions : l'Open Division et la Pro Division. Vous pourrez suivre la division pro en anglais produit par la LPL, en plus de vos casters locaux habituels.