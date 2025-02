O Pass Royale não mudou quase nada desde o seu lançamento em 2019 (já faz tanto tempo assim?), por isso decidimos mudar algumas coisas nele com a próxima atualização.



Cada patamar de recompensas será dividido em 3 versões do Pass Royale, cada uma com seus próprios prêmios!



Os patamares serão GRÁTIS, ESPECIAIS ou MEGAESPECIAIS.



Nosso objetivo é dar aos compradores do Pass Royale mais benefícios e permitir que os jogadores coletem as recompensas necessárias adicionando as novas fichas da temporada ao patamar GRÁTIS.