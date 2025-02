Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:



1 livro das cartas comuns

1 baú curinga

10 curingas épicos



20 curingas raros



50 curingas comuns



2 chaves de baú



33 baús da coroa (contêm gemas e cartas de qualquer raridade)



1 CURINGA LENDÁRIO



Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima. JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!