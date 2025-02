O Triunfo Royale está de volta com a 2ª edição da Trollada do Chat! Leia mais sobre o formato geral do evento de batalhas 2v2 AQUI.

Em Setembro, botamos a Comunidade e parte dos nossos maiores Criadores de Conteúdo de Clash Royale Brasil numa batalha de peso, onde todos deveriam jogar apenas com Construções. Em Outubro, vamos reviver uma das etapas mais troll e divertidas do Triunfo!