No Dia 1 do evento, mais de 500 fãs de Clash Royale vão participar num torneio aberto que consiste em batalhas 1v1 durante 5 sessões de uma hora.

No Dia 2, os 8 melhores Desafiantes do torneio aberto vão ser escolhidos para uma equipe com um Youtuber e um jogador profissional para competir na fase final.