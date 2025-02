O Clash Fest será uma celebração especial de Clash durante um mês INTEIRO, que contará com eventos exclusivos dentro e fora do jogo em Clash Royale e Clash of Clans!

Vamos comemorar o maior evento Clash do ano com muitos prêmios fantásticos. Prepare-se para testar suas habilidades com 7 desafios no jogo - cada um focado em um tema diferente - e aproveite os conteúdos exclusivos em nossas páginas das redes sociais, como documentários, bastidores, eventos para criadores, entrevistas e muito mais!

E se por acaso você for fã de E-sports... Nós também teremos novidades!

O Clash Fest cobrirá todos os eventos relacionados às Finais Mundiais, que serão realizadas em Helsinque, Finlândia, entre os dias 23 e 25 de setembro!

Manteremos você informado à medida que o tempo avança, mas, por enquanto, vamos nos concentrar nos 7 Desafios do jogo. 👀