A 7 de novembro, a primeira temporada ranqueada completa da Rota das Lendas começará e seus troféus não serão redefinidos.

Você poderá continuar sua jornada no Caminho de Troféus!



Na Rota das Lendas, todos os jogadores serão colocados no Desafiante I e receberão multiplicadores de vitórias, dependendo de sua classificação no final da temporada teaser. Eles também receberão as insígnias e conquistas apropriadas de acordo com sua conclusão na Temproada Teaser

Veja mais informações sobre a Rota das Lendas e os multiplicadores de vitórias no artigo de atualização aqui!