Pontos de vida da Guardiã: -11%

Dano: -9%

O sobrinho travesso ainda está causando o caos na arena por conta de sua disponibilidade e da ótima sinergia com a Guardiã, fazendo com que a carta seja potente como tanque e como DPS. Os ajustes são para lidar com o impacto nesses dois aspectos.

Além disso, as melhorias no Cavaleiro Dourado e na Rainha Arqueira farão com que os Campeões fiquem mais equilibrados.