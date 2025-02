P: As missões mudam de um dia para outro? "Batalha" em um dia, "Emote" no outro, por exemplo.

R: Não, elas permanecem as mesmas.

P: As recompensas mudam com o passar dos dias?

R: Não, elas também permanecem as mesmas, mas pode ser que isso mude no futuro.

P: Antes, as recompensas das tarefas diárias não expiravam até serem coletadas. Isso vai mudar?

R: Sim, recompensas não coletadas expiram no horário de redefinição.

P: Qual é o horário de redefinição?

R: As tarefas diárias e a loja são redefinidas no mesmo horário, que varia de acordo com o fuso horário local de cada conta.

P: A corrida da coroa conta progresso na tarefa diária de coroas?

R: Sim.

P: O que acontece se eu receber um item mágico quando o meu inventário estiver cheio?

R: No momento, as recompensas do cubo da sorte ignoram os limites de inventário, mas isso pode mudar no futuro.