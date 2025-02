Sua torre da princesa atual será convertida automaticamente numa carta com o mesmo nível da sua torre do rei.

Ao atingir um novo nível de torre do rei na jornada do rei, você ganha cartas de torre da princesa e ouro para fazer melhorias nela e chegar ao nível da sua torre do rei.

Tropas de torre têm um limite de nível que corresponde ao seu nível da torre do rei. Isso significa que você não pode melhorar demais os níveis das torres como faria com as cartas. Por exemplo, se você tiver torre do rei de nível 12, não poderá ter uma tropa de torre de nível 13.