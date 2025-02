Tempo de espera da habilidade: ☝️ (8s -> 11s)

Alcance por colisão: 👇 (6 -> 5)

Muitas investidas, muita destruição!

Com o aumento do tempo de espera, será mais difícil usar repetidamente a Investida impetuosa do Cavaleiro Dourado em ataques e defesas. A redução do alcance também possibilitará um uso estratégico da habilidade.