Velocidade de ataque do Goblin Lanceiro: -13% (1,5s > 1,7s)

Com as melhorias anteriores dos Goblins Lanceiros (balanceamento de fevereiro e abril) e a melhoria do Goblin Gigante em agosto, o foco no Goblin Gigante tem sido grande demais. Demorou um pouco para percebermos como a carta era forte! Não queremos enfraquecê-la completamente, então vamos apenas retirar a melhoria anterior na velocidade de ataque dos Goblins Lanceiros.