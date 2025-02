As Bombas de Morte são uma presença constante no Clash Royale há muito tempo. Sentimos que com o tempo eles reduziram o limite de habilidade do jogo competitivo, fornecendo uma solução defensiva universal para uma ampla gama de ataques ofensivos. Basta colocar um Esqueleto Gigante ou uma Torre de Bombas em jogo para colocar um fim a um empolgante vaivém. Não é de se surpreender que estas 3 cartas sejam bastante populares e tenham altas taxas de vitória em uma variedade de decks diferentes.



No interesse de mudar o meta e tornar os ataques de médio alcance mais viáveis, estamos dando um nerf pesado para estas 3 Bombas de Morte.



Esqueleto Gigante, com a bomba mais icônica (leia-se: irritante), recebe um buff de Dano para destruir Princesa e Goblin de Dardo com um ataque, tornando-o menos provável de se distrair.