Os integrantes do clã podem armar um total de 10 DEFESAS DO BARCO.

Uma defesa do barco é formada por 3 TORRES DE DEFESA, cada uma carregada com 4 cartas da sua escolha.

As defesas do barco defenderão o barco do clã automaticamente!

Ao serem ativadas, as torres de defesa mobilizarão tropas para defender o barco do clã.

Depois que todas as 10 defesas do barco forem destruídas, o barco do clã ficará DANIFICADO e não sairá do lugar até ser CONSERTADO.