Lançamento do Canhoneiro (1x1 e 2x2):

1º a 8 de janeiro

💣 Jogue com a nova tropa de torre!

⚔️ Desafio: 5 a 8 de janeiro

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira

Estratégia do Canhoneiro (1x1 e 2x2): 8 a 15 de janeiro

💥 Monte os melhores decks com o Canhoneiro, a nova tropa de torre!

⚔️ Desafio: 12 a 15 de janeiro

🏆 Recompensa: estampa de bandeira

Evolução Estratégica da Valquíria (1x1 e 2x2): 15 a 22 de janeiro

🌪️ Jogue com a evolução da Valquíria!

⚔️ Desafio: 19 a 22 de janeiro

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira

Espelho de Elixir x3 (1x1 e 2x2): 22 a 29 de janeiro

🪞 Jogue com os mesmos decks, mas tudo custa 3 unidades de elixir!

⚔️ Desafio: 26 a 29 de janeiro

🏆 Recompensa: estampa de bandeira

Elixir Negro (1x1 e 2x2): 25 de janeiro a 5 de fevereiro

🌀 O elixir negro está transbordando na arena!

⚔️ Desafio: 2 a 25 de fevereiro

🏆 Recompensa: estampa e ilustração de bandeira