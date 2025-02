Quer uma evolução de carta grátis? É o seu dia de sorte!

O amor está no ar, e algumas evoluções de cartas estão à procura de sua cara-metade!

Confira as pretendentes de 5 a 13 de fevereiro e escolha a sua evolução ideal, que poderá ser liberada GRÁTIS no dia 14 de fevereiro!

Mas não é só isso! Todos os dias, uma linda evolução vai mandar um presente especial para você na tentativa de ganhar seu coração.

Confira os presentes diários:

5 de fevereiro: 500 curingas comuns

6 de fevereiro: 600 fichas da temporada

7 de fevereiro: 100 curingas raros

8 de fevereiro: 100 fichas de bandeira

9 de fevereiro: 10 curingas épicos

10 de fevereiro: 1 caixote transbordando ouro

11 de fevereiro: 1curinga lendário

12 de fevereiro: 1 baú do relâmpago

Você terá 24 horas por dia para resgatar os presentes diários, mas poderá convidar a sua evolução preferida para um encontro com a sua coleção de cartas até o dia 29 de fevereiro!

Resumindo...

A partir de 5 de fevereiro, resgate todos os presentes diários e escolha sua evolução ideal na página inicial para receber 6 fragmentos de evolução no dia 14 de fevereiro (Valentine's Day) e obter uma evolução de carta!

Perguntas respondidas

Quem pode participar?

Todos os jogadores a partir do nível do rei 7 (isso mesmo, todos que já tiverem liberado as evoluções de cartas).

O que acontece se eu não escolher uma evolução até 14 de fevereiro?

Não se preocupe, você receberá uma evolução aleatória!

E se eu já tiver liberado todas as evoluções de cartas?

Os 6 fragmentos de evolução serão convertidos em curingas.