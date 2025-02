Ciclos para evolução: 3 > 2

Contagem máxima: 8 > 6



De todas as evoluções iniciais de cartas, os Esqueletos são usados com muito menos frequência. Isso justificou uma redução no número de ciclos para evoluir. No entanto, para compensar esse bônus significativo, também reduziremos a contagem máxima dos Esqueletos para 6.