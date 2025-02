Com a mudança implementada, esperamos que o problema de quando a Pirotécnica não ataca os inimigos à sua frente seja resolvido. No entanto, a "indecisão" dela se dá por conta de três variáveis principais: Velocidade de Ataque, velocidade do primeiro ataque e lógica ao mirar num alvo.



A mudança com maior impacto seria mudar a lógica na mira de alvos, mas ela também é mais assustadora de implementar, pois afetaria todas as Cartas e, portanto, exige muito planejamento e testes. Esperamos resolver isso algum dia, mas, enquanto esse dia não chega, a mudança implementada deve fazer com que a indecisão da Pirotécnica não seja um problema tão grande.