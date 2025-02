Alcance da visibilidade maior: agora é igual ao da torre da Princesa

O desempenho do Canhoneiro está parecido com o da Princesa da Torre, mas ainda deixa a desejar. Essa pequena melhoria vai permitir que o Canhoneiro dispare na mesma distância da Princesa da Torre, mesmo que a tropa inimiga esteja no meio da arena e perto do rio.