O Criador de Decks é um novo recurso que ajudará você a encontrar novos Decks! Você encontrará o botão do Criador de Decks abaixo do seu Deck de batalha, perto do botão de Domínio.

O Criador de Decks fornece resultados de acordo com a popularidade e com o que for comprovadamente útil em sua Arena atual, mas também leva em consideração os níveis de suas Cartas para criar Decks realmente personalizados.



O Criador de Decks oferece vários Decks para a sua escolha. Caso não goste de nenhum, você pode continuar a busca, incluindo ou excluindo mais Cartas!