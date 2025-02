Pela primeira vez, o novo campeão é grátis! O Pequeno Príncipe estará disponível para todos os jogadores a partir da arena 11 por tempo limitado.

Durante toda a temporada de novembro do Clash Royale, o ícone do Pequeno Príncipe na tela inicial dará acesso ao novo campeão, além de 3 missões de tutorial para ajudar você a se entender com esse danadinho.

Complete as 3 missões de tutorial para ganhar uma bela decoração de bandeira de guerra!