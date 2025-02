Os feitiços têm sido as cartas mais populares e eficazes no jogo desde tempos imemoriais.

Embora achemos legal que os feitiços tenham taxas de uso realmente saudáveis, eles fornecem um valor muito alto se usados para destruir uma tropa ao lado da torre do oponente.



Isso, juntamente com a criação de estratégias às vezes obsoletas e frustrantes de 'Ciclo de Feitiços', faz com que eles obtenham uma ligeira redução no dano da torre da coroa nesta temporada.