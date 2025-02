Dano: ☝️ (+12%)



Os Guardas estão carentes, pois são uma das cartas menos utilizadas no jogo.



Nossa ideia foi fazer com que os pontos de vida do escudo deles sejam consistentes com os pontos dos demais escudos do jogo e, ao mesmo tempo, mantê-los com os mesmos pontos de vida dos Esqueletos.



Por isso, aumentamos consideravelmente o dano que eles causam, ficando no mesmo nível do Goblin com Dardo.