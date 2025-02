ESPÍRITO CURADOR

Raio do efeito da Cura: -12,5% (-23% área total)

Estamos felizes em ver a reencarnação do feitiço de Cura sendo popular e eficaz! No entanto, atualmente tem muito valor para apenas 1 Elixir. Ao reduzir o raio do efeito da Cura (ao invés do efeito da Cura em si), o Espírito Curador agora requer um pouco mais de habilidade para usar e é ligeiramente mais fácil de neutralizar.

ESPÍRITOS DE FOGO

Raio da área de dano: +13%

Os Espíritos de Fogo precisam de amor há algum tempo! Em um mundo ideal, eventualmente queremos retrabalhar os atuais Espíritos do Fogo para serem um Espírito só, semelhante a outros Espíritos (Gelo, Cura). Mas, como os Espíritos do Fogo estão ligados à Fornalha, fica complicado.

Enquanto estamos fazendo o protótipo deste único Espírito de Fogo, pensamos que seria bom tornar os atuais Espíritos de Fogo e Fornalha viáveis novamente com um buff na Área de Dano

ELETROCUTADORES



18% Primeiro ataque mais rápido

As últimas alterações que fizemos nos Eletrocutadores não foram suficientes, então estamos adicionando mais 1 pequeno buff a eles. Agora é mais fácil reagir a um empurrão que se aproxima com os primeiros ataques mais rápidos.

BOMBARDEIRO

+5% Velocidade de Ataque

O Bombardeiro é uma dos cartas de suporte originais e, recentemente, foi ofuscado por outras opções mais viáveis! Este carinha ossudo recebe um aumento de dano por segundo para dar a ele um pouco mais de valor.