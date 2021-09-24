Забудь об арене и башнях; тачдаун разыгрывается на футбольном поле! Для получения короны нужно довести воина до зачетной зоны противника. Побеждает команда, первой заработавшая три короны!

Игра начинается с этапа выбора карт, так что выбирай с умом.