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24 сент. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Голосование за режим 2 на 2!

ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО ГОЛОСОВАНИЯ!

Начинается четвертая неделя голосования за диско-режимы! Это заключительная неделя, в которую голосование ведется за режим 2 на 2!

ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМЫ 2 НА 2

Как подсказывает название, режимы 2 на 2 означают игру в паре — с другом, соклановцем или случайным игроком.

КАБАНЬИ БЕГА 2 НА 2

Периодически из-за башен обоих игроков появляются королевские кабаны и направляются к башням противника. Чем дальше, тем больше кабанов!

ТАЧДАУН 2 НА 2

Забудь об арене и башнях; тачдаун разыгрывается на футбольном поле! Для получения короны нужно довести воина до зачетной зоны противника. Побеждает команда, первой заработавшая три короны!

Игра начинается с этапа выбора карт, так что выбирай с умом.

ТРОЙНОЙ ЭЛИКСИР 2 НА 2

Игра начинается с двойным эликсиром, а через полторы минуты он становится тройным. С таким количеством эликсира на арене будет царить настоящий хаос!

Победивший режим будет доступен в течение 7 дней с понедельника 27 сентября!

Голосуй за любимый режим!