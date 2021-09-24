Начинается четвертая неделя голосования за диско-режимы! Это заключительная неделя, в которую голосование ведется за режим 2 на 2!
Как подсказывает название, режимы 2 на 2 означают игру в паре — с другом, соклановцем или случайным игроком.
КАБАНЬИ БЕГА 2 НА 2
Периодически из-за башен обоих игроков появляются королевские кабаны и направляются к башням противника. Чем дальше, тем больше кабанов!
ТАЧДАУН 2 НА 2
Забудь об арене и башнях; тачдаун разыгрывается на футбольном поле! Для получения короны нужно довести воина до зачетной зоны противника. Побеждает команда, первой заработавшая три короны!
Игра начинается с этапа выбора карт, так что выбирай с умом.
ТРОЙНОЙ ЭЛИКСИР 2 НА 2
Игра начинается с двойным эликсиром, а через полторы минуты он становится тройным. С таким количеством эликсира на арене будет царить настоящий хаос!
Победивший режим будет доступен в течение 7 дней с понедельника 27 сентября!
Голосуй за любимый режим!