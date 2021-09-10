Это режим, в котором определенная карта периодически появляется из-за башен обоих игроков и направляется к башням противника.

Игрокам нужно думать не только о том, как поскорее убрать карты, появляющиеся со стороны противника, но и как нанести ответный удар.

Выбор карты, которая будет появляться на поле боя, теперь за тобой, так что хорошенько подумай!