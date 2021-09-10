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10 сент. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Голосование за режим с появлением карт!

Новое голосование!

Вторая неделя голосований за диско-режимы началась!

На этой неделе идет голосование за режим с появлением карт!

ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ С ПОЯВЛЕНИЕМ КАРТ?

Это режим, в котором определенная карта периодически появляется из-за башен обоих игроков и направляется к башням противника.

Игрокам нужно думать не только о том, как поскорее убрать карты, появляющиеся со стороны противника, но и как нанести ответный удар.

Выбор карты, которая будет появляться на поле боя, теперь за тобой, так что хорошенько подумай!

ШЕСТВИЕ ПРИЗРАКОВ

Королевский призрак появляется на поле боя и направляется к башне противника.

СТЕНОБОИ С ВЫБОРОМ КАРТ

Оба противника составляют колоду из предложенных на выбор карт, а на арене появляются стенобои и идут к башне противника.

САЛЮТ ОГНЕННОЙ ЛУЧНИЦЫ

Огненная лучница появляется на поле боя и направляется к башне противника.

Готовься к грандиозному БА-БАХУ!

Победивший режим будет доступен в течение 7 дней с понедельника 13 сентября!

Голосуй!