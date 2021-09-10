Вторая неделя голосований за диско-режимы началась!
На этой неделе идет голосование за режим с появлением карт!
Это режим, в котором определенная карта периодически появляется из-за башен обоих игроков и направляется к башням противника.
Игрокам нужно думать не только о том, как поскорее убрать карты, появляющиеся со стороны противника, но и как нанести ответный удар.
Выбор карты, которая будет появляться на поле боя, теперь за тобой, так что хорошенько подумай!
ШЕСТВИЕ ПРИЗРАКОВ
Королевский призрак появляется на поле боя и направляется к башне противника.
СТЕНОБОИ С ВЫБОРОМ КАРТ
Оба противника составляют колоду из предложенных на выбор карт, а на арене появляются стенобои и идут к башне противника.
САЛЮТ ОГНЕННОЙ ЛУЧНИЦЫ
Огненная лучница появляется на поле боя и направляется к башне противника.
Готовься к грандиозному БА-БАХУ!
Победивший режим будет доступен в течение 7 дней с понедельника 13 сентября!
Голосуй!