32 сильнейших игрока Clash Royale примут участие в Международном групповом этапе. А после 16 победителей получат право побороться за титул чемпиона и уважение болельщиков в первом Международном Финале.Призовой фонд финала сезона составит $30.000. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире!