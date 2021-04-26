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26 апр. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Представляем вам новую лигу Clash Royale, Gamestars League!

32 сильнейших игрока Clash Royale примут участие в Международном групповом этапе. А после 16 победителей получат право побороться за титул чемпиона и уважение болельщиков в первом Международном Финале.Призовой фонд финала сезона составит $30.000. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире!

РАСПИСАНИЕ

Групповые этапы:
Апрель 12-16 в 19:00 МСК
Апрель 26-30 в 19:00 МСК
Май 10-14 в 19:00 МСК

Финалы:
Июнь 1-6 в 19:00 МСК

Прямые трансляции смотрите на Youtube канале: Gamestars Clash Royale

Следите за новостями лиги на официальных страницах ВКонтакте:
ClashRoyale и Gamestars Clash Royale