Мировой финал Лиги Clash Royale стремительно приближается, и мы не можем этому не радоваться!
32 лучших профессиональных игрока со всего мира будут соревноваться в новейшем обновлении с включением Чемпионов, а также играть на 11-м уровне Короля. Первый раунд турнира пройдет в формате single-elimination (до одного поражения), а оставшиеся 16 игроков попадут в сетку где будут сражаться до двух поражений.
Матчи уже определены, и один из этих 32 игроков станет нашим Великим Чемпионом!
Вы можете следить за всеми игроками из Топ-32 ЗДЕСЬ в нашем Твиттере, чтобы быть в курсе всех событий, ведущих к Мировому финалу!
На кону не только честь стать Великим Чемпионом, но и огромные денежные призы. Призовой фонд Мирового финала будет распределен следующим образом:
1 место: $200,000
2 место: $100,000
3 место: $75,000
4 место: $55,000
5 и 6 место: $40,000
7 и 8 место: $35,000
От 9 до 12 места: $30,000
От 13 до 16 места: $20,000
От 17до 32 места: $15,000