Supercell logo
Back to Clash Royale News
1 дек. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Приготовьтесь к Мировому Финалу Лиги Clash Royale!

Мировой финал Лиги Clash Royale стремительно приближается, и мы не можем этому не радоваться!

32 лучших профессиональных игрока со всего мира будут соревноваться в новейшем обновлении с включением Чемпионов, а также играть на 11-м уровне Короля. Первый раунд турнира пройдет в формате single-elimination (до одного поражения), а оставшиеся 16 игроков попадут в сетку где будут сражаться до двух поражений.

Матчи уже определены, и один из этих 32 игроков станет нашим Великим Чемпионом!

Вы можете следить за всеми игроками из Топ-32 ЗДЕСЬ в нашем Твиттере, чтобы быть в курсе всех событий, ведущих к Мировому финалу!

На кону не только честь стать Великим Чемпионом, но и огромные денежные призы. Призовой фонд Мирового финала будет распределен следующим образом:

1 место: $200,000

2 место: $100,000

3 место: $75,000

4 место: $55,000

5 и 6 место: $40,000

7 и 8 место: $35,000

От 9 до 12 места: $30,000

От 13 до 16 места: $20,000

От 17до 32 места: $15,000


Обязательно следите за событиями 3-го декабря в 14:30 МСК на нашем канале в YouTube (трансляция на английском языке) и 4-го и 5-го декабря на канале ClashArt!

До встречи на арене мирового финала!

Команда Clash Royale