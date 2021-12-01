Мировой финал Лиги Clash Royale стремительно приближается, и мы не можем этому не радоваться!

32 лучших профессиональных игрока со всего мира будут соревноваться в новейшем обновлении с включением Чемпионов, а также играть на 11-м уровне Короля. Первый раунд турнира пройдет в формате single-elimination (до одного поражения), а оставшиеся 16 игроков попадут в сетку где будут сражаться до двух поражений.

Матчи уже определены, и один из этих 32 игроков станет нашим Великим Чемпионом!