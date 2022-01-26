Прежде всего, мы хотим сказать огромное СПАСИБО всем за фантастическую CRL 2021.
Каждый месяц тысячи талантливых игроков боролись за место на вершине списка лидеров Clash Royale, демонстрируя свое мастерство в потрясающих зрелищных боях.
С момента зарождения CRL в 2018 году игровое сообщество оказывает нам невероятную поддержку, которая мотивирует нас двигаться дальше и совершенствоваться.
И 2022 год должен стать еще лучше!
Уже много лет сообщество организует и проводит разнообразные турниры по Clash Royale. В прошлом году мы поддержали больше 35 турниров (как глобальных, так и местных).
Эти турниры поразили нас своим качеством, азартом участников и накалом страстей. В 2022 году мы решили увеличить объем поддержки и полностью включить некоторые из этих турниров в официальный состав CRL.
Вот два возможных варианта развития событий:
В течение года вплоть до 8 крупных турниров сообщества дадут возможность выиграть золотой билет, позволяющий участвовать в мировом финале CRL. Если вы следите за новостями турниров по Clash Royale, то вам должны быть знакомы эти названия:
Bernard Chong Cup;
Queso Cup;
ESL;
Royale MSTRS;
Будет объявлено позднее;
Будет объявлено позднее;
Будет объявлено позднее;
Будет объявлено позднее.
Соревнование на всех турнирах за золотой билет пройдет в формате дуэли 1 на 1.
Призовой фонд каждого турнира составит 50 000 долларов.
Первый турнир за золотой билет пройдет в конце февраля! Скоро мы опубликуем более подробную информацию.
6 недель Лиги Clash Royale — это совершенно новый формат, подобного которому еще не было!
Мы пока не можем поделиться подробностями (и обещаем еще подумать над названием), но это будет одно масштабное 6-недельное внутриигровое событие, которое начнется в августе и предоставит всем игрокам шанс попасть в мировой финал, участвуя в различных испытаниях и турнирах.
В конце сезона CRL 16 игроков примут участие в мировом финале.
Восемь из них будут победителями турниров за золотой билет.
Другие восемь финалистов определятся по итогам 6-недельного события CRL.
Финал также пройдет раньше, чем в предыдущие годы, — с 23 по 25 сентября.
Помимо включения турниров за золотой билет в официальную программу CRL, мы также удвоим объем поддержки всех турниров, организуемых силами сообщества и третьих сторон, независимо от их формата.
Наша цель — поддержать как местные, так и глобальные проекты сообщества, а также дать игрокам больше возможностей для участия в соревнованиях.
Посмотрите особый выпуск TV Royale, в котором мы рассказываем о новом формате и наших планах для CRL на этот год.
Вы не представляете, как нам не терпится испытать новый формат и поработать совместно с сообществом!
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Как всегда, благодарим за то, что смотрите и поддерживаете Лигу Clash Royale!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale