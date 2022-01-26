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26 янв. 2022 г.
Blog – Clash Royale

Лига Clash Royale — 2022

Прежде всего, мы хотим сказать огромное СПАСИБО всем за фантастическую CRL 2021.

Каждый месяц тысячи талантливых игроков боролись за место на вершине списка лидеров Clash Royale, демонстрируя свое мастерство в потрясающих зрелищных боях.

С момента зарождения CRL в 2018 году игровое сообщество оказывает нам невероятную поддержку, которая мотивирует нас двигаться дальше и совершенствоваться.

И 2022 год должен стать еще лучше!

НОВЫЙ ГОД, НОВЫЙ ФОРМАТ

Уже много лет сообщество организует и проводит разнообразные турниры по Clash Royale. В прошлом году мы поддержали больше 35 турниров (как глобальных, так и местных).

Эти турниры поразили нас своим качеством, азартом участников и накалом страстей. В 2022 году мы решили увеличить объем поддержки и полностью включить некоторые из этих турниров в официальный состав CRL.

Вот два возможных варианта развития событий:

ТУРНИРЫ ЗА ЗОЛОТОЙ БИЛЕТ

В течение года вплоть до 8 крупных турниров сообщества дадут возможность выиграть золотой билет, позволяющий участвовать в мировом финале CRL. Если вы следите за новостями турниров по Clash Royale, то вам должны быть знакомы эти названия:

  • Bernard Chong Cup;

  • Queso Cup;

  • ESL;

  • Royale MSTRS;

  • Будет объявлено позднее;

  • Будет объявлено позднее;

  • Будет объявлено позднее;

  • Будет объявлено позднее.

  • Соревнование на всех турнирах за золотой билет пройдет в формате дуэли 1 на 1.

  • Призовой фонд каждого турнира составит 50 000 долларов.

Первый турнир за золотой билет пройдет в конце февраля! Скоро мы опубликуем более подробную информацию.

6 НЕДЕЛЬ ЛИГИ CLASH ROYALE

6 недель Лиги Clash Royale — это совершенно новый формат, подобного которому еще не было!

Мы пока не можем поделиться подробностями (и обещаем еще подумать над названием), но это будет одно масштабное 6-недельное внутриигровое событие, которое начнется в августе и предоставит всем игрокам шанс попасть в мировой финал, участвуя в различных испытаниях и турнирах.

МИРОВОЙ ФИНАЛ

В конце сезона CRL 16 игроков примут участие в мировом финале.

  • Восемь из них будут победителями турниров за золотой билет.

  • Другие восемь финалистов определятся по итогам 6-недельного события CRL.

Финал также пройдет раньше, чем в предыдущие годы, — с 23 по 25 сентября.

Помимо включения турниров за золотой билет в официальную программу CRL, мы также удвоим объем поддержки всех турниров, организуемых силами сообщества и третьих сторон, независимо от их формата.

Наша цель — поддержать как местные, так и глобальные проекты сообщества, а также дать игрокам больше возможностей для участия в соревнованиях.

Посмотрите особый выпуск TV Royale, в котором мы рассказываем о новом формате и наших планах для CRL на этот год.

Вы не представляете, как нам не терпится испытать новый формат и поработать совместно с сообществом!

Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас в Twitter @EsportsRoyaleEN и Instagram @EsportRoyale, а также заходите на веб-сайт Clash Royale Esports (информация на английском языке)!

Как всегда, благодарим за то, что смотрите и поддерживаете Лигу Clash Royale!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale