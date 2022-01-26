Прежде всего, мы хотим сказать огромное СПАСИБО всем за фантастическую CRL 2021.

Каждый месяц тысячи талантливых игроков боролись за место на вершине списка лидеров Clash Royale, демонстрируя свое мастерство в потрясающих зрелищных боях.



С момента зарождения CRL в 2018 году игровое сообщество оказывает нам невероятную поддержку, которая мотивирует нас двигаться дальше и совершенствоваться.



И 2022 год должен стать еще лучше!